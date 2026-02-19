BI Catat Kredit Perbankan Januari 2026 Tumbuh 9,96 Persen, Sektor Investasi Jadi Motor Utama

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit pada Januari 2026 menunjukkan tren penguatan dibandingkan akhir tahun sebelumnya, yang menjadi modal penting bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, sinergi antara kebijakan moneter, makroprudensial, dan program Pemerintah mulai memberikan dampak nyata.

"Kredit perbankan pada Januari 2026 tumbuh sebesar 9,96 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan capaian pada Desember 2025 sebesar 9,69 persen (yoy)," ujar Perry dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Pertumbuhan kredit ini didorong oleh peningkatan di berbagai kelompok penggunaan. Sektor investasi mencatatkan kenaikan yang paling signifikan, mengindikasikan tingginya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan ekspansi jangka panjang.

Berdasarkan data Januari 2026, kredit investasi tumbuh sebesar 22,38 persen (yoy), kredit konsumsi tumbuh sebesar 6,58 persen (yoy) dan kredit modal kerja tumbuh sebesar 4,13 persen (yoy).

Ke depan, Bank Indonesia melihat prospek pertumbuhan kredit masih sangat kuat, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Dari sisi permintaan, Perry menyoroti adanya fasilitas pinjaman yang sudah disetujui namun belum ditarik oleh nasabah (undisbursed loan) yang jumlahnya sangat fantastis.

"Pemanfaatan pembiayaan perbankan dapat terus ditingkatkan, terutama untuk mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar yaitu mencapai Rp2.506,47 triliun atau 22,65 persen dari plafon kredit yang tersedia," jelas Perry.