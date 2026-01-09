Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kejar Target Investasi Rp2.100 Triliun di 2026, BKPM Andalkan Danantara dan Forum WEF

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 09 Januari 2026 |18:08 WIB
JAKARTA - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimis akan mencapai target investasi sebesar Rp2.100 triliun sepanjang tahun 2026. 

Optimisme ini lahir dari lahirnya Badan Pengelola Investasi Danantara dan berbarengan dengan penyelenggaraan World Economics Forum (WEF) di Davos, Swiss.

Deputi Bidang Promosi dan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan menjelaskan Danantara perdana mengikuti forum ekonomi berskala global. Sovereign Wealth Fund (SFW) Indonesia itu diyakini bakal mampu menjadi alat tawar pemerintah untuk menjaring kerja sama investasi dari berbagai negara ke Indonesia.

"Tahun 2026 ini kami diberi target Rp2.100 triliun untuk realisasi investasi. Dan dimulai dari kegiatan WEF di Davos ini. Satu hal yang kita punya dalam pertimbangan investor adalah stabilitas. Indonesia ini negara besar, dengan kekayaan yang luar biasa, dan punya stabilitas yang luar biasa," ujarnya dalam media briefing di Kantor Danantara, Jumat (9/1/2026).

Nurul Ichwan mengaku Pemerintah punya misi khusus dalam penyelenggaraan WEF 2026, yaitu mempromosikan BPI Danantara. 

Sehingga diharapkan negara lain setidaknya mengetahui bahwa Indonesia telah memiliki SWF yang siap dikerjasamakan untuk kepentingan pembangunan negara.

 

