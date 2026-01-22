Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Gandeng Qatar Garap Industri Pertahanan Sebesar Rp37,95 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |10:56 WIB
RI Gandeng Qatar Garap Industri Pertahanan Sebesar Rp37,95 Triliun
RI Gandeng Qatar di Industri Pertahanan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Industri pertahanan Indonesia dan Qatar jalin kerja sama senilai 2,3 miliar dollar AS atau setara Rp37,95 triliun. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem pertahanan Indonesia dengan dukungan pembiayaan dan teknologi dari Qatar.

Penandatanganan dilakukan Group CEO Barzan Holdings Eng. Mohamed Al Sadah dan Founder Republikorp Norman Joesoef, serta disaksikan Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud Al Thani. 

Kerangka kerja sama ini mencakup pembaruan dan peningkatan sistem pertahanan pada ranah kemaritiman dan darat.

Norman Joesoef menyatakan kerja sama ini tidak sekadar bernilai komersial, tetapi juga strategis bagi hubungan bilateral kedua negara.

"Signifikansi kemitraan ini jauh melampaui akuisisi perangkat keras; ini merupakan bukti menguatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar,” ujar Norman dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/1/2026)

Dia menjelaskan, dukungan pembiayaan dan suplai teknologi dari Barzan menjadi faktor penting dalam mempercepat peta jalan teknologi industri pertahanan nasional, sekaligus meningkatkan keunggulan teknologi TNI.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/320/3196773/presiden_prabowo-bhVB_large.jpg
Prabowo Bawa Oleh-Oleh Investasi Rp90 Triliun dari Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196044/rosan-TpMk_large.jpg
Dunia Gonjang-ganjing, Danantara Susun Strategi Tarik Investasi untuk Tanam Modal di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/320/3196014/rosan-pfql_large.jpg
Rosan Ungkap Misi Indonesia di WEF 2026 Davos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194519/apbn_defisit_di_2025-z3U8_large.jpg
Defisit APBN 2025 Hampir Sentuh 3 Persen, BKPM: Itu Bukan Persoalan Investasi Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194515/investasi_di_indonesia-A5Xr_large.jpg
NVIDIA Pilih Investasi di Malaysia, BKPM Akui Lulusan Magister RI Lebih Rendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/09/320/3194498/ri_kejar_investasi-PDvq_large.jpg
Kejar Target Investasi Rp2.100 Triliun di 2026, BKPM Andalkan Danantara dan Forum WEF
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement