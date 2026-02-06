Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia Masuk 4 Besar Tujuan Investasi Jepang, Purbaya: Prospek Sangat Cerah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |13:05 WIB
Indonesia Masuk 4 Besar Tujuan Investasi Jepang, Purbaya: Prospek Sangat Cerah
Indonesia Masuk 4 Besar Tujuan Investasi Jepang, Purbaya: Prospek Sangat Cerah (Foto: Dokumentasi)
JAKARTA - Laporan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Annual Survey FY2024 yang dirilis pada Juli 2025 menempatkan Indonesia di peringkat keempat sebagai negara paling menjanjikan bagi pengembangan bisnis perusahaan Jepang dalam jangka menengah.

Penilaian tersebut didorong oleh kekuatan pasar domestik dengan populasi hampir 280 juta jiwa, stabilitas pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan digitalisasi yang berkelanjutan, biaya produksi yang kompetitif, hingga peluang besar dalam transisi energi dan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Kredibilitas Kebijakan Kunci Utama

Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kredibilitas kebijakan merupakan fondasi utama bagi investasi jangka panjang, khususnya bagi mitra seperti Jepang yang memiliki perencanaan lintas dekade. Ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal, kesinambungan kebijakan, serta keseimbangan antara pertumbuhan serta perlindungan sosial.

“Bagi investor jangka panjang, yang paling penting bukan hanya potensi pertumbuhan, tetapi kepastian bahwa sebuah negara dikelola secara disiplin dan konsisten," ungkap Purbaya dalam forum Indonesia-Japan Executive Dialogue 2.0 yang digelar Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ), dikutip Jumat (6/2/2026).

"Pemerintah Indonesia menjaga stabilitas fiskal, kesinambungan kebijakan, dan keseimbangan antara pertumbuhan serta perlindungan sosial agar investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan, bukan hanya hari ini, tetapi juga 20-30 tahun ke depan," lanjutnya.

Prospek Ekonomi Indonesia Cerah

Purbaya menambahkan, prospek perekonomian Indonesia ke depan sangat cerah dan membutuhkan dukungan berkelanjutan dari para mitra strategis untuk mendorong pembangunan serta transformasi ekonomi nasional.

"Prospek Indonesia ke depan sangat cerah, dan kami mengundang dukungan berkelanjutan dari para mitra untuk bersama-sama mendorong pembangunan dan transformasi ekonomi nasional,” ujar Purbaya.

 

