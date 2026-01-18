Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rosan Ungkap Misi Indonesia di WEF 2026 Davos

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |15:07 WIB
Rosan Ungkap Misi Indonesia di WEF 2026 Davos
Rosan Ungkap Misi Indonesia di WEF 2026 Davos (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengungkapkan kehadiran Indonesia dalam Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, merupakan bagian dari strategi konsisten diplomasi ekonomi Indonesia di tingkat internasional untuk memacu daya saing.

Rosan menyampaikan partisipasi Indonesia dalam WEF Davos 2026 pada 19-22 Januari 2026 tersebut melibatkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Danantara Indonesia, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Kehadiran institusi tersebut bukan langkah yang bersifat insidental, melainkan kelanjutan dari upaya jangka panjang untuk mempromosikan potensi investasi nasional dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis global di tengah dinamika ekonomi dunia," kata Rosan yang juga CEO Danantara, Jakarta, Minggu (18/1/2026).

Menurut dia, forum WEF menjadi panggung penting bagi Indonesia untuk menyampaikan arah kebijakan dan kesiapan nasional dalam menghadapi tantangan global.

"WEF ini tentunya menjadi momentum yang sangat baik untuk Indonesia, untuk menyampaikan narasi nasional serta rencana-rencana ke depan Indonesia kepada masyarakat global, termasuk kebijakan dan regulasi baru yang sudah dikeluarkan, sebagai pesan bahwa Indonesia terus bergerak maju," ucapnya.

Rosan menambahkan, dalam WEF Davos 2026, yang mengusung tema "A Spirit of Dialogue", Indonesia memosisikan diri sebagai mitra dialog yang konstruktif dan solutif.

 

