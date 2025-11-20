Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik 50% Jelang Akhir 2025

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |07:03 WIB
Cek Syarat dan Cara Dapat Diskon Listrik 50% Jelang Akhir 2025
Diskon listrik 50% masih ada sampai 23 November 2025. (Foto: Okezone.com/PLN)
A
A
A

JAKARTA - Diskon listrik 50% masih ada sampai 23 November 2025 dan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Program ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya hingga 7.700 VA. Promo ini berlaku bagi pelanggan PLN yang telah terdaftar sebelum 1 November 2025.

Adapun masyarakat yang mendapat diskon ini merupakan pelanggan aktif PLN yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025. Selain itu, pelanggan yang ingin mengikuti program ini wajib melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya terlebih dahulu.

Proses pengajuan tambah daya dapat dilakukan secara mudah melalui aplikasi PLN Mobile tanpa harus datang ke kantor PLN.

Untuk mendapatkan promo ini, pelanggan prabayar cukup melakukan transaksi pembelian token listrik, sedangkan pelanggan pascabayar cukup melakukan pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile.

Setelah transaksi dilakukan, pelanggan akan menerima e-voucher promo tambah daya pada fitur "Reward" yang dapat digunakan selama periode promo berlangsung.

Setiap akun PLN Mobile berhak memperoleh maksimal empat e-voucher promo tambah daya sebagai bentuk pemerataan manfaat bagi seluruh pelanggan.

“Kami ingin pelanggan merasakan kemudahan dalam setiap proses layanan PLN. Semua bisa dilakukan secara digital, mulai dari pendaftaran hingga pembayaran, tanpa perlu datang ke kantor pelayanan,” tambah Adi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184562//tarif_listrik-H1eR_large.jpg
Ini Rincian Terbaru Tarif Listrik per kWh Pelanggan PLN yang Berlaku Hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184560//diskon_listrik_pln-hxZu_large.jpg
Apakah Token Listrik Dapat Promo Diskon 50 Persen? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184332//listrik_pln-0Rpl_large.jpg
Ada Diskon 50 Persen, Cek Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184085//listrik_pln-JbKN_large.jpg
Diskon Listrik 50 Persen Jelang Akhir Tahun 2025, Ini Syarat dan Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/622/3184061//listrik_pln-a6ly_large.jpeg
PLN Berikan Diskon Listrik 50 Persen Lagi hingga November 2025, Begini Cara Dapatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/320/3184175//listrik_pln-nTPN_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025, Ada Diskon 50 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement