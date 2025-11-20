Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mantan Dirjen Pajak hingga Bos Djarum Victor Rachmat Hartono Dicekal karena Kasus Pajak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |16:14 WIB
Mantan Dirjen Pajak hingga Bos Djarum Victor Rachmat Hartono Dicekal karena Kasus Pajak
Mantan Dirjen Pajak hingga Bos Djarum Victor Rachmat Hartono Dicekal karena Kasus Pajak. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi hingga Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono dicekal keimigrasian. Pencekalan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pajak periode 2016-2020.

“Benar, Kejaksaan Agung sudah meminta pencekalan terhadap beberapa pihak tersebut,” kata Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, saat dihubungi, Kamis (20/11/2025).

Adapun kelima orang yang dicekal, yakni Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Victor Rachmat Hartono selaku Direktur Utama PT Djarum, Karl Layman selaku Pemeriksa Pajak Muda pada Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I.

Kemudian, Heru Budijanto Prabowo selaku konsultan pajak, dan Bernadette Ning Djah Prananingrum selaku Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Semarang, Jawa Tengah.

Sementara soal pengajuan pencekalan ini juga telah dibenarkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

"Betul, dan sudah kita laksanakan sesuai permintaan tersebut," ujar Agus saat dihubungi wartawan.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah melakukan penggeledahan sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan kasus ini terkait dengan pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan maupun wajib pajak perorangan.

“Benar ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan/Wajib Pajak Tahun 2016-2020,” kata Anang kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/337/3184779//ken-XtCe_large.jpg
Kejagung Cekal Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi Terkait Dugaan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184534//korupsi-Ovmu_large.jpg
Kejagung Bongkar Dugaan Korupsi Pajak, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184323//dirjen_pajak_kemenkeu_digeledah_kejagung-mebd_large.jpg
Rumah Pejabat Pajak Digeledah Kejagung, Ini Respons DJP  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184398//korupsi-YltP_large.jpg
Kejagung Diyakini Bisa Ungkap Kasus Chromebook Meski Jurist Tan Buron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184270//gedung_kemenkeu-w0pf_large.jpg
Digeledah Kejagung, DJP Hormati Proses Hukum soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184188//kejagung-Ng6F_large.jpg
Breaking News! Kejagung Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Korupsi Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement