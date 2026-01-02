Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Aktivasi Akun Coretax Capai 11,19 Juta, Wajib Pajak yang Belum Segera Daftar!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |19:02 WIB
Aktivasi Akun Coretax Capai 11,19 Juta, Wajib Pajak yang Belum Segera Daftar!
Aktivasi Akun Coretax Capai 11,19 Juta. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mencatat peningkatan migrasi ke sistem perpajakan terbaru, Coretax, di awal 2026. Jumlah Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax telah menembus 11,19 juta.

“Update capaian aktivasi akun Coretax per 2 Januari 2026, pukul 10:04 WIB. Aktivasi akun Wajib Pajak: 11.192.297,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Rosmauli, Jumat (2/1/2026).

Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang tetap tinggi di awal tahun untuk beralih ke sistem administrasi perpajakan yang lebih modern.

Dominasi aktivasi akun masih dipimpin oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, disusul oleh sektor badan dan instansi pemerintah.

Rincian data aktivasi per 2 Januari 2026:

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP): 10.287.565 akun

Wajib Pajak Badan: 816.117 akun

Instansi Pemerintah: 88.394 akun

PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik): 221 akun (angka ini stabil dibanding data sebelumnya)

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192843//djp-jnbr_large.jpg
Batas Aktivasi Akun Coretax DJP Hanya Sampai 31 Desember 2025? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192615//pajak-z5cX_large.jpg
Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192631//pajak-7uhI_large.jpg
10,22 Juta Wajib Pajak Telah Aktivasi Akun Coretax per 30 Desember, Ini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192463//djp-kUaL_large.jpg
Aktivasi Akun Coretax Baru 9,87 Juta Wajib Pajak, DJP Kejar Target 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/320/3192359//pajak-rSnl_large.jpg
Setoran Pajak Digital RI Capai RP44,55 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/320/3191425//pajak-cIzr_large.jpg
Ini Cara Aktivasi Akun Coretax DJP untuk Wajib Pajak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement