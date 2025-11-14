Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 di Forum COP30

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 14 November 2025 |08:05 WIB
Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 di Forum COP30
Pertamina Ungkap Jurus Kejar Target NZE 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat dalam forum internasional Conference of Parties ke-30 (COP30) yang berlangsung di Belém, Brasil.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono memaparkan komitmen Pertamina dalam mendukung visi Asta Cita Pemerintah Indonesia yang menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan mengejar target NZE.

Pertamina, lanjutnya, telah memperluas peta jalan (roadmap) perseroan menuju NZE. Bila sebelumnya fokus pengurangan emisi mencakup hanya emisi langsung (Scope 1) dan emisi tidak langsung dari energi yang dibeli (Scope 2), kini Pertamina menambahkan Scope 3 yang mencakup pengukuran dan pengendalian emisi dari seluruh rantai bisnis.

“Kami sedang memperbarui roadmap Net Zero Emission Pertamina, tidak hanya mencakup emisi Scope 1 dan Scope 2, tetapi kini juga menambahkan Scope 3 untuk memastikan seluruh rantai bisnis energi kami berkontribusi terhadap pengurangan emisi,” ujar Agung dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Agung menegaskan, sebagai perusahaan energi terbesar nasional, Pertamina menjadi pioneer dalam transformasi sektor energi, sebagai pilar utama dalam dekarbonisasi.

Sebagai wujud komitmen kuat perseroan terhadap agenda sustainability global dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan, Pertamina bahkan telah mengembangkan direktorat khusus yang membidangi transformasi dan keberlanjutan.

 

