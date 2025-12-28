Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Daftar Antrean Online BPJS Ketenagakerjaan untuk Cairkan JHT 

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |19:56 WIB
Begini Cara Daftar Antrean Online BPJS Ketenagakerjaan untuk Cairkan JHT 
BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Begini cara daftar antrean online BPJS Ketenagakerjaan untuk cairkan JHT. Antrean online telah digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan nasabahnya dalam mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT). 

Caranya dengan mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui layanan online tersebut, Anda sebagai nasabah bisa mendapatkan antrean untuk kemudian datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan guna mengajukan klaim JHT.

Akan tetapi, itu cara lama karena kini BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan program Pelayanan Tanpa Kontak Fisik alias Lapak Asik sebagai respons atas imbauan pemerintah menjaga jarak dan mengurangi kerumunan selama pandemi COVID-19.

Program Lapak Asik tersebut membuat klaim JHT bisa kamu lakukan tanpa harus datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan alias full online. 

Oleh sebab itu, berikut informasi tentang cara daftar antrean online BPJS Ketenagakerjaan yang bisa membantu kamu mengklaim JHT. 

Hal pertama yang mesti Anda lakukan sebelum mendaftar antrean online BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengunjungi situs lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190390/bpjs_ketenagakerjaan-EFkP_large.jpg
Kenapa Saldo JHT Tiba-Tiba Hilang di JMO? Ini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185301/bpjs_ketenagakerjaan-1FKt_large.jpg
Cara Mudah Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185234/bpjs_ketenagakerjaan-CiVJ_large.jpg
Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183955/bpjs_kesehatan_dan_bpjs_ketenagakerjaan-9DXd_large.jpg
Apa Perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182701/bpjs_ketenagakerjaan-Bzm8_large.jpg
Ini Tanda-Tanda BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Sudah Masuk Rekening 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181676/bpjs_ketenagakerjaan-FTmJ_large.jpg
Cara Cairkan Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement