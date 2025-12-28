Begini Cara Daftar Antrean Online BPJS Ketenagakerjaan untuk Cairkan JHT

JAKARTA - Begini cara daftar antrean online BPJS Ketenagakerjaan untuk cairkan JHT. Antrean online telah digunakan BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan nasabahnya dalam mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

Caranya dengan mengakses situs resmi BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui layanan online tersebut, Anda sebagai nasabah bisa mendapatkan antrean untuk kemudian datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan guna mengajukan klaim JHT.

Akan tetapi, itu cara lama karena kini BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan program Pelayanan Tanpa Kontak Fisik alias Lapak Asik sebagai respons atas imbauan pemerintah menjaga jarak dan mengurangi kerumunan selama pandemi COVID-19.

Program Lapak Asik tersebut membuat klaim JHT bisa kamu lakukan tanpa harus datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan alias full online.

Oleh sebab itu, berikut informasi tentang cara daftar antrean online BPJS Ketenagakerjaan yang bisa membantu kamu mengklaim JHT.

Hal pertama yang mesti Anda lakukan sebelum mendaftar antrean online BPJS Ketenagakerjaan, dengan mengunjungi situs lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id.