HOT ISSUE

Ini Cara Membatalkan Klaim JHT di Lapak Asik BPJS

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 21 Desember 2025 |16:05 WIB
Ini Cara Membatalkan Klaim JHT di Lapak Asik BPJS
Ini cara membatalkan klaim JHT di Lapak Asik BPJS. (Foto: Okezone.com
JAKARTA - Ini cara membatalkan klaim JHT di Lapak Asik BPJS. Proses ini bisa dilakukan dengan menghubungi petugas BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal resmi untuk membatalkan klaim JHT di Lapak Asik.

Pembatalan ini tidak bisa dilakukan otomatis di sistem Lapak Asik setelah terlanjur diajukan; perlu intervensi petugas.
Jadi pastikan status peserta sudah benar (misalnya, sudah tidak bekerja) jika ingin mengajukan klaim lagi nanti, karena pengajuan saat masih bekerja baru bisa diproses setelah masa tunggu 1 bulan.

Sebenarnya banyak hal yang mendasari kenapa harus membatalkan klaim JHT di Lapak Asik. Mulai dari merasa pengisian belum lengkap, belum melampirkan dokumen tertentu, ada yang merasa jadwal terlalu lama 2 minggu atau 1 bulan sehingga dibatalkan, atau ingin pindah proses ke kantor cabang, dan sebagainya.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan juga bisa menanyakan cara membatalkan klaim JHT melalui chat admin BPJS. Di sana akan diberitahukan bahwa perihal pembatalan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) melalui link Lapak Asik
, silakan ditunggu sampai jadwal wawancara terlewati dan melakukan pengecekan status pengajuan pada link Tracking BPJS Ketenagakerjaan
.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
