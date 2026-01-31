Apakah Saldo JHT Bertambah Jika Sudah Tidak bekerja? Ini Faktanya

Tentu saja, saldo JHT akan tetap bertambah selama saldo tersebut belum dicairkan. Sebab, saldo JHT mendapatkan hasil dari pengembangan investasi, bukan dari iuran bulanan lagi.

Jadi, meskipun sudah tidak bekerja dan tidak terburu-buru mencairkan JHT, saldo tersebut akan terus bertambah. Hal ini karena program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan ditujukan untuk persiapan hari tua.

Namun, jika ingin mengajukan klaim lebih awal sebelum memasuki usia pensiun, hal ini diperbolehkan selama semua persyaratan terpenuhi. Berikut beberapa di antaranya:

1. Sudah Melewati Masa Tunggu

Masa tunggu untuk bisa mengajukan klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan adalah satu bulan sejak tanggal resign. Selama masa tunggu hingga proses pencairan JHT, status Anda harus berhenti bekerja dan tidak pindah kerja ke perusahaan lain.

Jika saat masa tunggu Anda mendapatkan pekerjaan baru, hak untuk mengajukan klaim JHT setelah resign otomatis tidak berlaku karena saldo akan langsung terakumulasi di perusahaan baru.