HOME FINANCE HOT ISSUE

GoTo Tanggung Iuran BPJS TK-Kesehatan Driver Gojek Terbaik Mulai 1 Januari 2026, Ini Kriterianya

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |21:46 WIB
GoTo Tanggung Iuran BPJS TK-Kesehatan Driver Gojek Terbaik Mulai 1 Januari 2026, Ini Kriterianya
Pemberian bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini diberikan kepada para mitra roda dua dan roda empat. (Foto: Okezone.com/Gojek)
JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi mitra roda dua dan roda empat berprestasi di ekosistem Gojek sebagai bagian dari Program Apresiasi Mitra.

Berdasarkan keterangan resminya, GoTo menyatakan program ini akan diberikan kepada ratusan ribu mitra berkinerja terbaik di seluruh Indonesia. Sebagai langkah awal, inisiatif ini dimulai dengan menjangkau 10.000 Mitra Juara di Surabaya.

Pemberian bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini diberikan kepada para mitra roda dua dan roda empat di ekosistem Gojek yang berada dalam kategori Mitra Juara. 

Adapun kategori Mitra Juara memiliki kriteria seperti keaktifan mitra, tingkat kinerja, serta tingkat layanan. Mitra driver Surabaya yang tergabung dalam kategori Mitra Juara dapat mendaftarkan diri di aplikasi Gojek Driver mulai 11 Desember 2025, di mana kepesertaan akan berlaku mulai 2 Januari 2026. 

Sementara itu, bagi Mitra Juara di luar Surabaya, proses pendaftaran akan dibuka mulai 1 Januari 2026, dengan kepesertaan berlaku mulai 2 Februari 2026.

President On-Demand Services (ODS) dan Chief Operating Officer GoTo Hans Patuwo mengatakan, inisiatif ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi mitra.

“Kali ini, kami mengumumkan program bantuan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk ratusan ribu mitra berprestasi. Harapan kami, komitmen teguh ini menjadi langkah berkelanjutan agar mitra dapat terus mencari nafkah dengan lebih aman, tenang, dan sejahtera," katanya di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

 

