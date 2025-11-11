Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |14:05 WIB
Cuan Halal Ala Mitra Ojol, Saksikan di IG Live MNC Sekuritas Sore Ini
JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga menghadirkan beragam produk pasar modal yang dapat menjadi alternatif pilihan bagi investor.

Bagi pekerja yang berpenghasilan tetap, mungkin mengatur keuangan tidak terlalu rumit karena bisa dibagi sesuai pos pengeluaran yang cenderung tidak berubah. Lain halnya dengan pekerja dengan pendapatan harian tidak tetap, seperti pengemudi ojek online (ojol). Tentunya mereka memiliki tantangan tersendiri dalam mengatur keuangan.

Tanpa pengaturan keuangan yang baik, pendapatan yang didapatkan bisa jadi kurang terkontrol, sehingga dapat berdampak pada finansial secara keseluruhan. Untuk itu, MNC Sekuritas mengundang sosok inspiratif Muhammad Noercahyo, mitra ojol yang akan membagikan pengalamannya dalam mengelola pendapatan harian sehingga bisa berinvestasi di pasar saham syariah. Lantas, seperti apa tipsnya?

Jangan lewatkan Instagram Live MNC Sekuritas "PPH: Perencanaan Pendapatan Harian” pada Selasa (11/11/2025) pukul 16.00 WIB bersama Sharia & Product Development MNC Sekuritas Kurnia Ali Akbar serta Mitra Ojek Online dan Investor Saham Syariah Muhammad Noercahyo. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(Dani Jumadil Akhir)

