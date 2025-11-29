Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Info Terbaru Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang Secara Online dan Offline

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |19:05 WIB
Info Terbaru Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang Secara Online dan Offline
Begini Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang Secara Online dan Offline. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Begini Cara Mengurus Kartu BPJS yang Hilang Secara Online dan Offline

Jika kartu BPJS Anda hilang, tidak perlu khawatir. Ada dua cara untuk mengurusnya, yaitu secara online maupun offline.

Cara Mengurus Kartu BPJS Hilang Secara Online

Bagi peserta yang tidak bisa datang langsung ke kantor BPJS, kartu yang hilang dapat diurus melalui aplikasi JMO di smartphone. Berikut langkah-langkahnya:

1. Buka Profil Saya
Masuk ke aplikasi JMO dan pilih menu Profil Saya.

2. Kartu Digital
Pada halaman Profil Saya, pilih menu Kartu Digital Anda.

3. Pilih Kartu Kepesertaan
Pilih kartu kepesertaan yang ingin diunduh.

4. Perbesar Kartu
Klik opsi Klik untuk memperbesar agar kartu tampil penuh.

5. Simpan
Klik Simpan untuk menyimpan kartu digital di galeri smartphone.

 

