Cek Status BPJS Kesehatan PBI di Sini!

JAKARTA - Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih menjadi sorotan. Dari sekitar 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan, sekitar 120 ribu di antaranya adalah pasien kategori katastropik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan aktif atau tidak, bisa dicek melalui aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN merupakan aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang memungkinkan peserta mengakses informasi kepesertaan kapan saja dan di mana saja melalui ponsel pintar. Berikut cara menggunakannya:

Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.

Daftar atau login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi.

Pilih menu “Peserta” atau “Profil”.