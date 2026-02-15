Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Status BPJS Kesehatan PBI di Sini!

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |08:06 WIB
Cek Status BPJS Kesehatan PBI di Sini!
Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih menjadi sorotan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) masih menjadi sorotan. Dari sekitar 11 juta peserta PBI yang dinonaktifkan, sekitar 120 ribu di antaranya adalah pasien kategori katastropik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan aktif atau tidak, bisa dicek melalui aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN merupakan aplikasi resmi dari BPJS Kesehatan yang memungkinkan peserta mengakses informasi kepesertaan kapan saja dan di mana saja melalui ponsel pintar. Berikut cara menggunakannya:

Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN melalui Google Play Store atau App Store.

Daftar atau login menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi.

Pilih menu “Peserta” atau “Profil”.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200978//bpjs_kesehatan-k7oj_large.jpeg
Cara Mengecek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/320/3200980//bpjs_ketenagakerjaan-NjbG_large.jpg
JMO dan BPJS Apakah Sama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201579//mensos_saifullah_yusuf-URQs_large.jpg
Viral Pernyataan Wali Kota Denpasar soal Penonaktifan PBI BPJS, Mensos: Menyesatkan dan Hoax!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/482/3201550//bpjs-qOBK_large.jpeg
Kemenkes: RS Tak Boleh Tolak Peserta JKN Nonaktif Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/320/3201545//bpjs_kesehatan-ShTc_large.jpeg
7 Cara Mudah Reaktivasi PBI-JK BPJS yang Dinonaktifkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/12/320/3201265//bpjs_kesehatan-VWD8_large.jpg
6 Fakta RS Dilarang Tolak Pasien BPJS PBI-JK, Anggaran Tak Berkurang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement