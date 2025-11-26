Ini Syarat dan Cara Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 30 Persen Tanpa Resign

Ini Syarat dan Cara Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 30 Persen Tanpa Resign. (Foto: Okezone.com/BPJS Ketenagakerjaan)

JAKARTA - Ini syarat dan cara klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 30 persen tanpa resign. Hal ini tentu bisa dilakukan peserta untuk pengambilan rumah secara cash.

Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara cash:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya

- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)

- NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT-nya lebih dari 50 juta)

Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya

- NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT-nya lebih dari 50 juta)

Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka pinjaman rumah:

Fotokopi perjanjian pinjaman rumah atau surat penawaran pemberian kredit

Fotokopi standing instruction

Nomor rekening peserta pada bank pengajuan kredit