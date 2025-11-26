Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Syarat dan Cara Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 30 Persen Tanpa Resign

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |22:02 WIB
Ini Syarat dan Cara Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 30 Persen Tanpa Resign
Ini Syarat dan Cara Klaim Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 30 Persen Tanpa Resign. (Foto: Okezone.com/BPJS Ketenagakerjaan)
A
A
A

JAKARTA - Ini syarat dan cara klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 30 persen tanpa resign. Hal ini tentu bisa dilakukan peserta untuk pengambilan rumah secara cash.

Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara cash:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya

- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)

- NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT-nya lebih dari 50 juta)

Syarat Klaim JHT Sebagian maksimal 30% untuk pengambilan rumah secara kredit:

- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya

- NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT-nya lebih dari 50 juta)

Dokumen perbankan berdasarkan peruntukan sebagai berikut:

1. Pembayaran uang muka pinjaman rumah:

Fotokopi perjanjian pinjaman rumah atau surat penawaran pemberian kredit

Fotokopi standing instruction

Nomor rekening peserta pada bank pengajuan kredit

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185781//bpjs_ketenagakerjaan-htBQ_large.jpg
Berapa Lama Pencairan Uang BPJS Ketenagakerjaan Cair Setelah Resign?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185301//bpjs_ketenagakerjaan-1FKt_large.jpg
Cara Mudah Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185234//bpjs_ketenagakerjaan-CiVJ_large.jpg
Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183955//bpjs_kesehatan_dan_bpjs_ketenagakerjaan-9DXd_large.jpg
Apa Perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182701//bpjs_ketenagakerjaan-Bzm8_large.jpg
Ini Tanda-Tanda BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Sudah Masuk Rekening 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181676//bpjs_ketenagakerjaan-FTmJ_large.jpg
Cara Cairkan Rp15 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement