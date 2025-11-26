JAKARTA - Ini syarat dan cara klaim saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan 30 persen tanpa resign. Hal ini tentu bisa dilakukan peserta untuk pengambilan rumah secara cash.
- Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas lainnya
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau AJB (Akta Jual Beli)
- NPWP (apabila ada dan bagi peserta yang saldo JHT-nya lebih dari 50 juta)
Fotokopi perjanjian pinjaman rumah atau surat penawaran pemberian kredit
Fotokopi standing instruction
Nomor rekening peserta pada bank pengajuan kredit