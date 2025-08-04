Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Ditargetkan Rampung Akhir 2025

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meninjau Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang saat ini tengah dalam proses revitalisasi.

Menhub mengatakan bahwa pembangunan terminal berjalan lancar dan sesuai rencana. Targetnya progres revitalisasi terminal 1C Bandara Soetta akan rampung pada akhir 2025.

"Proses revitalisasi Terminal 1C sejauh ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Saya berharap terminal ini dapat segera dioperasikan secara parsial guna meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa penerbangan," ujar Menhub Dudy dalam keterangan resmi, Senin (4/8/2025).

Kehadiran terminal baru ini nantinya juga akan mengubah jadwal penerbangan maskapai Citilink yang semula melayani di Terminal 1, ke Terminal 3. Selain Citilink, Terminal 3 juga akan melayani Batik Air.

Pada kesempatan yang sama, Menhub juga sekaligus melakukan ramp inspection atau inspeksi kelaikudaraan pada sejumlah pesawat udara di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sejumlah pesawat yang diinspeksi antara lain milik maskapai PT Garuda Indonesia, PT Super Air Jet, PT Batik Air, dan PT Citilink Indonesia.