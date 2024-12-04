Erick Thohir: Harga Tiket Garuda, Citilink dan Pelita Air Turun 10% saat Nataru

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Citilink Indonesia, dan Pelita Air Service (PAS) telah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk penerbangan domestik.

Aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto bahwa perusahaan maskapai perlu menurunkan tarif tiket saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

“Tadi saya bersama-sama ngecek harga tiket tadi, Garuda bener-bener tadi ya (turun), Citilink tadi saya cek bener, Pelita bener gak? Lupa saya, oh pelita juga bener,” ujar Erick saat meninjau persiapan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Rabu (4/12/2024).

Turunnya harga tiket pesawat maskapai penerbangan pelat merah juga hasil kolaborasi dengan PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports dan PT Pertamina (Persero).

Pasalnya, harga avtur alias bahan bakar hingga pajak bandara merupakan komponen utama harga tiket pesawat. Soal ini, Erick enggan merinci lebih jauh.