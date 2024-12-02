Turunkan Harga Tiket Pesawat 10%, Prabowo: Biasanya Naik di Akhir Tahun

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penurunan harga tiket pesawat hingga 10% di akhir tahun terutama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Apresiasi diberikan Prabowo karena biasanya harga tiket pesawat justru naik saat musim libur akhir tahun. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri para menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024).

"Kita mampu menurunkan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Biasanya sudah lazim kalau akhir tahun harga tiket pesawat pasti naik," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo pun menyinggung soal penurunan harga tiket pesawat pada saat Nataru. Dia mengatakan bahwa penurunan tiket pesawat ini pertama kali dalam beberapa tahun.

"Kita juga sekali lagi mungkin pertama kali dalam berapa tahun ya kita bisa menurunkan harga tiket pesawat," kata Prabowo dalam sambutannya.

Dia mengatakan biasanya harga tiket pesawat justru dinaikkan, namun kali ini jajarannya memutuskan untuk menurunkan untuk membantu masyarakat yang akan menghabiskan libur bersama keluarga.