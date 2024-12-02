Prabowo Minta Harga Tiket Pesawat Turun Tak Rugikan Industri Penerbangan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto minta penurunan harga tiket pesawat pada saat periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 tidak merugikan industri penerbangan.

Pesan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri para menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Mulanya, Prabowo juga menyinggung soal penurunan harga tiket pesawat pada saat Nataru. Dia mengatakan bahwa penurunan tiket pesawat ini pertama kali dalam beberapa tahun.

"Kita juga sekali lagi mungkin pertama kali dalam berapa tahun ya kita bisa menurunkan harga tiket pesawat," kata Prabowo dalam sambutannya.

BACA JUGA: 5 Fakta Harga Tiket Pesawat Turun di Libur Nataru

Dia mengatakan biasanya harga tiket pesawat justru dinaikkan, namun kali ini jajarannya memutuskan untuk menurunkan untuk membantu masyarakat yang akan menghabiskan libur bersama keluarga.