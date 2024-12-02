Harga Tiket Mahal Bikin Jumlah Penumpang Pesawat Turun 1,87%

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara baik domestik dan internasional mengalami penurunan pada Oktober 2024. Sementara penumpang angkutan laut dan kereta api mengalami peningkatan.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara tahunan, jumlah penumpang mengalami peningkatan pada seluruh moda angkutan kecuali angkutan udara domestik.

"Faktor yang mendorong peningkatan atau penurunan jumlah penumpang antara lain penurunan jumlah penumpang udara Oktober 2024 karena memasuki masa low season dan harga tiket pesawat yang masih tinggi," ungkap Amalia dalam Rilis BPS di Jakarta, Senin (2/12/2024).

Berdasarkan data BPS, angkutan udara domestik turun 1,87% secara bulanan dan turun 0,35% secara tahunan.

Kemudian peningkatan angkutan kereta api jumlah hari pada Oktober yang lebih banyak dibandingkan bulan sebelumnya, dan ada promo tiket kereta pada bulan Oktober dalam rangka HUT ke-79 PT KAI.

BACA JUGA: 5 Fakta Harga Tiket Pesawat Turun di Libur Nataru

"Serta peningkatan angkutan laut karena adanya peningkatan kunjungan kapal penumpang di beberapa pelabuhan," imbuhnya.