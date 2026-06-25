Menko AHY Targetkan Bandara Soekarno-Hatta Tembus 10 Besar Dunia pada 2029

JAKARTA - Bandara Internasional Soekarno-Hatta tengah dipacu untuk meningkatkan performa layanan secara signifikan demi menyandang status sebagai salah satu dari 10 bandara terbaik di dunia pada tahun 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa tren perbaikan peringkat yang konsisten menunjukkan soal target ini bukan sekadar angan-angan, melainkan sasaran yang sangat realistis untuk dicapai.

AHY melihat perbaikan kualitas layanan dan peringkat bandara selama beberapa tahun terakhir sebagai modal dasar yang kuat. Menurutnya, optimisme ini didasarkan pada progres nyata yang telah ditunjukkan oleh pengelola bandara di bawah pengawasan pemerintah.

"Kenapa tidak Bandara Soekarno-Hatta ini bisa menjadi 10 bandara terbaik dibdunia? Sebetulnya dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan kualitas dan peringkat dibandingkan sejumlah bandara internasional," ungkap AHY dalam rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian di bawah koordinasinya dan sejumlah pimpinan BUMN, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan dan pengelola bandara terus melakukan sinkronisasi regulasi, termasuk penataan slot management dan integrasi sistem digital. Langkah ini dilakukan agar operasional bandara lebih efisien dan mampu menjadi pengungkit utama dalam konektivitas nasional yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.

AHY mengakui bahwa tantangan global, seperti gejolak geopolitik dan fluktuasi harga minyak dunia, menjadi faktor eksternal yang harus diwaspadai. Bahan bakar yang menyumbang 40% dari total biaya operasional maskapai membuat pemerintah harus menyusun berbagai skenario mitigasi agar stabilitas sektor penerbangan tetap terjaga.