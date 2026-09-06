Kemenhub Siapkan Kertajati hingga Juanda Jadi Bandara Alternatif Imbas Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah bandara di Pulau Jawa sebagai alternatif pendaratan pesawat menyusul potensi gangguan penerbangan akibat sebaran debu vulkanik imbas erupsi gunung anak Krakatau.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, beberapa bandara yang disiapkan sebagai alternatif antara lain Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Bandara Ahmad Yani Semarang, dan Bandara Juanda Surabaya.

"Kami juga tawarkan pada airlines yang lain apabila memungkinkan untuk dilakukan penerbangan di luar bandara-bandara yang terdampak," ujar Dudy dalam konferensi pers virtual, Minggu (6/9/2026).

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang masih ingin melakukan perjalanan udara, khususnya menuju Jakarta, di tengah kondisi sejumlah bandara yang berpotensi terdampak debu vulkanik.

Dudy mengatakan, Kemenhub membuka opsi bagi maskapai untuk menggunakan bandara alternatif yang tidak terdampak sehingga operasional penerbangan tetap dapat dilakukan sesuai kondisi di lapangan.

"Kami menyiapkan alternatif seperti di Kertajati, kemudian Bandara Semarang Ahmad Yani dan juga Bandara Surabaya, Juanda," katanya.

Ia menambahkan, sejumlah bandara di Jawa tersebut dapat dimanfaatkan untuk pendaratan penerbangan dari luar Jawa maupun penerbangan internasional, dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan perkembangan sebaran debu vulkanik.