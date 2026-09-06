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Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas, Bandara Husein Sastranegara Ikut Ditutup hingga 16.00 WIB

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |13:10 WIB
Abu Vulkanik Anak Krakatau Meluas, Bandara Husein Sastranegara Ikut Ditutup hingga 16.00 WIB
Bandara Husein Sastranegara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap penerbangan meluas hingga Bandung. Bandara Husein Sastranegara ditutup sementara setelah ruang udara di sekitar bandara terdampak sebaran abu vulkanik.

AirNav Indonesia menerbitkan NOTAM C1086/26 yang menetapkan ruang udara Bandara Husein Sastranegara (WICC) berstatus closed mulai pukul 12.07 WIB, Minggu (6/9/2026).

Berdasarkan keterangan resmi Airnav Indonesia, penutupan tersebut diperkirakan berlangsung hingga pukul 16.00 WIB. Namun, waktu pembukaan kembali tetap bergantung pada perkembangan kondisi ruang udara dan sebaran abu vulkanik.

Dengan ditutupnya Husein Sastranegara, jumlah bandara yang berstatus closed akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau menjadi enam bandara.

Selain Husein Sastranegara, bandara yang masih berstatus closed yakni Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Radin Inten II, Budiarto, dan Pondok Cabe.

AirNav mencatat Bandara Budiarto (WIRR) masih ditutup berdasarkan NOTAM C1079/26 dengan estimasi pembukaan kembali pada pukul 13.30 WIB.

Sementara itu, Bandara Pondok Cabe (WIHP) berstatus closed berdasarkan NOTAM C1080/26 dengan estimasi dibuka kembali pada pukul 14.00 WIB.

 

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