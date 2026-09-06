Gunung Anak Krakatau Erupsi, KAI Pastikan Operasional Kereta Api Tetap Berjalan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memastikan seluruh operasional perjalanan kereta api tetap berjalan aman dan terkendali, menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau yang menjadi perhatian masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan perusahaan terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan kondisi di sekitar jalur operasional.

“KAI memastikan perjalanan kereta api tetap berjalan dengan mengutamakan keselamatan. Pemantauan kondisi operasional, kesiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi petugas di lapangan terus dilakukan untuk menjaga perjalanan pelanggan tetap aman dan nyaman,” ujar Anne dalam keterangan resminya, Minggu (6/9/2026).

KAI berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut.

Berdasarkan informasi BMKG, erupsi Gunung Anak Krakatau pada 4 September 2026 pukul 22.03 WIB terekam pada stasiun seismograf dengan amplitudo maksimum 19 mm dan berlangsung sekitar 29 detik.

Sementara itu, hingga 5 September 2026 pukul 10.30 WIB, BMKG menyatakan belum terdapat kenaikan muka air laut yang signifikan akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau.