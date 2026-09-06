Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Bandara Ditutup pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pendaratan Pesawat Dialihkan ke Kertajati

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |12:09 WIB
5 Bandara Ditutup pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pendaratan Pesawat Dialihkan ke Kertajati
Bandara Kertajati (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melakukan peralihan pendaratan Pesawat ke Bandara Kertajati imbas penutupan 5 bandara pasca erupsi gunung anak Krakatau.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan maskapai yang akan dialihkan ke Bandara Kertajati rencananya penerbangan internasional dari Arab Saudi yang sebelumnya dijadwalkan landing di bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten.

"Sementara alternatif bisa menggunakan Bandara Kertajati, yang belum tutup di sekitar Jakarta," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Minggu (6/9/2026).

Lebih lanjut Lukman mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan di Bandara Kertajati untuk untuk menerima peralihan pendaratan maskapai-maskapai yang sebelumnya telah dijadwalkan mendarat di Bandara Soetta dan terdampak penutupan sementara.

"Ada rencana Garuda Indonesia dari Saudi. Saat ini sedang dipersiapkan bandaranya," tambah Lukman.

 Sekedar informasi tambahan, Pemerintah menutup aktivitas penerbangan di 5 Bandara imbas erupsi gunung anak Krakatau. Kelima bandara tersebut antara lain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Internasional Radin Inten II (TKG) di Lampung, Bandara Budiarto Curug (RTO), dan Bandara Pondok Cabe (Tangerang Selatan).

Bandara Internasional Soekarno Hatta ditutup hingga 13.30 WIB dengan mempertimbangkan kondisi jarak pandang pasca erupsi Anak Gunung Krakatau. Keputusan tersebut tertuang dalam NOTAM Nomor A3346/26 NOTAMR A3344R/26. Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara sejak pukul 01.30 WIB.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/320/3148730/erupsi_gunung_lewotobi_laki_laki-w4MA_large.jpg
Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kapal Penyeberangan Disiapkan Angkut Turis dan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/338/3240393//kepala_bnpb_letjen_tni_suharyanto-2yqH_large.jpg
Atasi Sebaran Abu Vulkanik di Jakarta, BNPB Akan Gelar Modifikasi Cuaca Hari ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/482/3240389//masker-qsOF_large.png
Masker untuk Mencegah Abu Vulkanik Erupsi Anak Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240388//bandara_soetta-PhUz_large.jpg
Penutupan Bandara Soetta Diperpanjang hingga 13.30 WIB pasca Erupsi Anak Gunung Krakatau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/338/3240386//ilustrasi-KlBc_large.jpg
Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau Capai Jakarta, Warga Diimbau Kenakan Masker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/337/3240384//pantauan_sebaran_abu_vulkanik_oleh_bmkg-U2zO_large.jpg
BMKG Pantau Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau: Jangkau Jakarta hingga Bengkulu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement