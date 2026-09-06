5 Bandara Ditutup pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau, Pendaratan Pesawat Dialihkan ke Kertajati

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melakukan peralihan pendaratan Pesawat ke Bandara Kertajati imbas penutupan 5 bandara pasca erupsi gunung anak Krakatau.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa mengatakan maskapai yang akan dialihkan ke Bandara Kertajati rencananya penerbangan internasional dari Arab Saudi yang sebelumnya dijadwalkan landing di bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten.

"Sementara alternatif bisa menggunakan Bandara Kertajati, yang belum tutup di sekitar Jakarta," ujarnya saat dihubungi MNC Portal, Minggu (6/9/2026).

Lebih lanjut Lukman mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan persiapan di Bandara Kertajati untuk untuk menerima peralihan pendaratan maskapai-maskapai yang sebelumnya telah dijadwalkan mendarat di Bandara Soetta dan terdampak penutupan sementara.

"Ada rencana Garuda Indonesia dari Saudi. Saat ini sedang dipersiapkan bandaranya," tambah Lukman.

Sekedar informasi tambahan, Pemerintah menutup aktivitas penerbangan di 5 Bandara imbas erupsi gunung anak Krakatau. Kelima bandara tersebut antara lain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Internasional Radin Inten II (TKG) di Lampung, Bandara Budiarto Curug (RTO), dan Bandara Pondok Cabe (Tangerang Selatan).

Bandara Internasional Soekarno Hatta ditutup hingga 13.30 WIB dengan mempertimbangkan kondisi jarak pandang pasca erupsi Anak Gunung Krakatau. Keputusan tersebut tertuang dalam NOTAM Nomor A3346/26 NOTAMR A3344R/26. Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara sejak pukul 01.30 WIB.