Erupsi Anak Gunung Krakatau Penyeberangan Merak-Bakauheni Tetap Normal

JAKARTA - Aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kini berstatus Level III (Siaga) belum mengganggu layanan penyeberangan Merak-Bakauheni. Kementerian Perhubungan memastikan kapal pada lintasan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatra tersebut masih beroperasi normal dengan tetap mengedepankan keselamatan pelayaran.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kemenhub melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten menyatakan layanan penyeberangan Merak-Bakauheni dan sebaliknya masih berjalan normal di tengah peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau di Perairan Selat Sunda.

"Adapun saat ini layanan penyeberangan pada lintasan Merak-Bakauheni dan sebaliknya masih berjalan normal dengan tetap mengedepankan kewaspadaan dan keselamatan pelayaran," demikian disampaikan Kepala KSOP Kelas I Banten Raden Yogie Nugraha dalam holding statement, Minggu (6/9/2026).

Meski layanan penyeberangan tetap berjalan, Kemenhub memberlakukan pembatasan bagi kapal yang berlayar di sekitar Gunung Anak Krakatau. Kapal dilarang mendekati kawasan dalam radius 3 kilometer dari kawah aktif selama status Level III (Siaga) masih berlaku.

Kemenhub meminta seluruh kapal yang melintas di Selat Sunda meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi letusan, lontaran material vulkanik, abu vulkanik, hingga gangguan terhadap keselamatan navigasi.

Nakhoda juga diwajibkan memantau informasi terbaru mengenai aktivitas Gunung Anak Krakatau yang dikeluarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta instansi pemerintah terkait.