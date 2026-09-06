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Abu Vulkanik Ganggu Penerbangan, InJourney Siapkan Hotel hingga Makanan untuk Penumpang

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |08:32 WIB
Abu Vulkanik Ganggu Penerbangan, InJourney Siapkan Hotel hingga Makanan untuk Penumpang
Penumpang Bandara Soetta (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mengaktifkan Service Recovery Activation (SRA) untuk menangani penumpang yang terdampak gangguan penerbangan akibat indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Soekarno-Hatta.

Pengaktifan SRA dilakukan setelah sejumlah penerbangan terdampak menyusul penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta akibat indikasi sebaran abu vulkanik Krakatau. InJourney Airports mencatat 33 penerbangan terdampak, baik pada rute internasional maupun domestik.

Melalui SRA, InJourney Airports menyiapkan sejumlah layanan bagi penumpang terdampak. Layanan tersebut meliputi makanan dan minuman ringan, penyediaan area khusus di terminal, serta bus untuk mengantar penumpang menuju hotel melalui koordinasi dengan maskapai penerbangan.

InJourney Airports juga menyatakan prosedur serupa akan dijalankan di bandara-bandara lainnya apabila terdapat penumpang yang terdampak efek berantai dari gangguan operasional Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Radin Inten II Lampung.

Di sisi lain, InJourney Airports mengimbau calon penumpang untuk memeriksa informasi jadwal penerbangan terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara.

 

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