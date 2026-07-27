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Bandara Husein Sastranegara Bisa Dilandasi Pesawat Jet Boeing 737-800

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |18:53 WIB
Bandara Husein Sastranegara Bisa Dilandasi Pesawat Jet Boeing 737-800
Bandara Husein Sastranegara Bisa Dilandasi Pesawat Jet Boeing 737-800
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JAKARTA - Bandara Husein Sastranegara, Bandung siap melayani penerbangan pesawat jet berbadan sedang setelah mengantongi Sertifikat Bandar Udara (SBU) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sertifikat Bandar Udara Nomor 005.1/SBU/VII/2026 yang diterbitkan pada 23 Juli 2026 tersebut diberikan kepada PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bandara Husein Sastranegara sebagai persyaratan untuk mengoperasikan pesawat jet narrow body sekelas Boeing 737-800.

Corporate Secretary Group Head PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) Arie Ahsanurrohim menjelaskan, dalam sertifikat tersebut juga dinyatakan bahwa Bandara Husein Sastranegara telah memenuhi standar fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Kategori 7, yang menjadi salah satu syarat penting dalam pengoperasian pesawat jet berbadan sedang.

"Persiapan berjalan lancar, ditandai dengan diterbitkannya SBU Nomor 005.1/SBU/VII/2026. InJourney Airports memenuhi aspek kepatuhan dalam rangkaian optimalisasi Bandara Husein Sastranegara," ujar Arie dalam keterangan resmi, Senin (27/7/2026). 

Dia menambahkan, untuk mendukung operasional pesawat jet, InJourney Airports telah melakukan berbagai pembenahan infrastruktur, termasuk perbaikan di sejumlah titik runway, taxiway, dan apron. Perseroan juga meningkatkan kapasitas layanan PKP-PK dari kategori 5 menjadi kategori 7 sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Selain aspek keselamatan, pengelola bandara juga melakukan transformasi pelayanan melalui tiga pilar, yakni premises, people dan process. Pada sisi fasilitas, terminal penumpang direnovasi dan dipercantik dengan konsep modern yang mengangkat unsur budaya Jawa Barat.

 

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