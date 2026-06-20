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Angkasa Pura Targetkan Pengembangan 4 Bandara di 2026, Ini Daftarnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |17:05 WIB
Angkasa Pura Targetkan Pengembangan 4 Bandara di 2026, Ini Daftarnya
Bandar Udara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menargetkan setidaknya ada 4 bandara yang masuk daftar pengembang di 2026. 

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengungkapkan program pengembangan dijalankan di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Minangkabau Padang dan Bandara Depati Amir Pangkalpinang. 

"Pengembangan bandara menjadi bagian transformasi Premises untuk menghadirkan infrastruktur dan fasilitas yang berfokus pada customer experience di bandara," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Pengembangan di Bandara I Gusti Ngurah Rai antara lain tahun ini dilakukan di terminal penumpang untuk peningkatan kapasitas menjadi 32 juta penumpang/tahun, setelah sebelumnya di sisi darat. Adapun setelah  terminal penumpang, peningkatan kapasitas akan dilakukan di sisi udara. 

Pengembangan di terminal ini mencakup optimalisasi pier keberangkatan Gate 1-9 Terminal Internasional, mencakup pembangunan penghubung pier (connecting pier), penataan lansekap dan area kursi tunggu (boarding seat area), serta perluasan dan beautifikasi fasilitas umum.

Selain itu, dilakukan revitalisasi fasilitas penunjang dan pelayanan, yaitu pada semi outdoor area komersial, area check in dan pintu keberangkatan (departure gate). 

Di Bandara I Gusti Ngurah Rai juga tengah dilakukan pembangunan jembatan penghubung (connecting bridge) antara Terminal Domestik dan Terminal Internasional. 

 

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