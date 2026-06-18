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Libur Sekolah, Angkasa Pura Hadirkan Ragam Aktivitas Seru di Bandara

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |15:58 WIB
Libur Sekolah, Angkasa Pura Hadirkan Ragam Aktivitas Seru di Bandara
Bandara Soekarno-Hatta dan tenant F&B ternama akan memberikan kejutan dan pengalaman berkesan bagi keluarga. (Foto: dok Injourney Airports)
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JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menghadirkan beragam keseruan di bandara pada periode libur sekolah 2026. Jumlah pergerakan penumpang pesawat di 37 bandara saat masa libur sekolah pada 29 Juni - 11 Juli 2026 diperkirakan mencapai 5,46 juta penumpang. Angka tersebut meningkat sekitar 9,72 persen dibandingkan dengan hari normal 2026.

Sejalan dengan naiknya jumlah penumpang, jumlah penerbangan diproyeksikan menyentuh sekitar 41 ribu penerbangan atau tumbuh 6,25 persen.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi mengatakan, rencana operasi telah disiapkan dalam mengantisipasi peningkatan lalu lintas penerbangan. Strategi operasi tersebut meliputi pengaturan slot time, pergerakan pesawat di bandara, hingga kesiapan seluruh personel termasuk petugas Aviation Security (Avsec).

Pada aspek pelayanan, lanjutnya, bandara menyiapkan program customer experience untuk dapat tetap memberikan pengalaman perjalanan terbaik di tengah meningkatnya lalu lintas penerbangan.

“Periode libur sekolah dimanfaatkan keluarga untuk terbang berlibur ke berbagai destinasi wisata. Kami ingin keluarga yang melakukan perjalanan pada periode ini sudah dapat merasakan aura berlibur sedari awal sejak berada di bandara keberangkatan,” ucapnya. 

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