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PayLater Terbaik Tahun 2026 di Indonesia: Cara Memilih yang Tepat agar Belanja Makin Hemat

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |14:00 WIB
PayLater Terbaik Tahun 2026 di Indonesia: Cara Memilih yang Tepat agar Belanja Makin Hemat
Ilustrasi memilih paylater yang tepat agar belanja makin hemat. (Foto: Freepik/benzoix)
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JAKARTA - Saat ini, layanan buy now pay later atau BNPL (paylater) semakin populer di Indonesia. Mulai dari belanja online, makan di restoran, bayar tagihan, hingga pembayaran menggunakan QRIS, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan untuk beli sekarang, bayar nanti.

Namun, dengan banyaknya pilihan yang tersedia, muncul pertanyaan yang sering dicari masyarakat di internet: paylater terbaik apa? atau paylater termurah dan paylater dengan bunga terendah serta banyak promo?

Jawabannya tidak hanya bergantung pada besarnya limit, rendahnya bunga, atau banyaknya promo Pilihan yang tepat perlu mempertimbangkan kemudahan penggunaan, transparansi biaya, serta promo yang sesuai dan dapat membantu pengguna berhemat.

Kalau kamu sedang mencari layanan paylater yang sesuai kebutuhan, simak beberapa hal berikut sebelum menentukan pilihan.

Apa Itu Paylater?

PayLater adalah metode pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi terlebih dahulu, kemudian membayarnya di kemudian hari sesuai tenor yang dipilih. Paylater ini merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau.

Saat ini, paylater tidak hanya digunakan untuk belanja online, tetapi juga sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari seperti:

  • Belanja kebutuhan rumah tangga
  • Makan di restoran atau kafe
  • Belanja elektronik
  • Fashion dan kecantikan
  • Pembayaran menggunakan QRIS di berbagai merchant
  • Pembelian tiket perjalanan
  • Tagihan rutin tertentu

Fleksibilitas inilah yang membuat paylater menjadi salah satu metode pembayaran favorit masyarakat Indonesia.

Pertimbangan untuk Memilih Paylater Terbaik

Sebelum memilih layanan paylater, ada beberapa hal yang sebaiknya menjadi pertimbangan.

1. Transparan mengenai biaya

Paylater yang baik selalu memberikan informasi biaya secara jelas sejak awal, mulai dari biaya cicilan, biaya penanganan atau administrasi, biaya keterlambatan, hingga tenor pembayaran.

Dengan begitu, pengguna dapat mengetahui total tagihan yang harus dibayar tanpa adanya biaya yang tidak dipahami.

2. Mudah digunakan

Semakin sederhana proses aktivasi dan pembayarannya, semakin nyaman digunakan dalam aktivitas sehari-hari.

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