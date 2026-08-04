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Dukung Pendidikan, Gojek dan YGMP Salurkan 35 Ribu Paket Sekolah untuk Anak Mitra

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |12:30 WIB
Dukung Pendidikan, Gojek dan YGMP Salurkan 35 Ribu Paket Sekolah untuk Anak Mitra
Driver GoCar membenarkan tas sekolah anaknya dari Gojek dan YGMP. (Foto: dok Istimewa)
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JAKARTA - Gojek bersama Yayasan GoTo Merah Putih (YGMP) kembali menunjukkan kepedulian nyata terhadap kesejahteraan para mitra driver-nya. Sebanyak 35.000 paket perlengkapan sekolah dibagikan kepada anak-anak mitra driver yang tersebar di lebih dari 100 kota di seluruh Indonesia.

Inisiatif ini merupakan langkah berkelanjutan Gojek dan YGMP untuk membantu meringankan beban pengeluaran keluarga di tengah berlangsungnya momen tahun ajaran baru.

Bantuan paket sekolah disalurkan khusus bagi mitra driver aktif yang memiliki anak di bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Isi paketnya pun dipastikan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, yang meliputi tas ransel, buku tulis, alat tulis, hingga aksesori menarik berupa stiker dan hiasan tas.

Langkah nyata ini rupanya lahir dari aspirasi para mitra driver sendiri terkait tingginya kebutuhan keluarga saat anak-anak kembali bersekolah. Hal tersebut menjadi bukti komitmen perusahaan dalam mendengarkan suara mitra dan menghadirkan solusi yang tepat sasaran.

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