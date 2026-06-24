Gojek Terapkan Potongan Aplikasi Ojol 8 Persen Mulai 1 Juli 2026

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengumumkan akan mulai menerapkan potongan aplikasi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang roda dua (GoRide) efektif mulai 1 Juli 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers (23/6) oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, sebagai bagian dari tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online (ojol)

"Pemberlakuan komisi untuk layanan transportasi online beroda dua merupakan kebijakan yang selama ini ditunggu-tunggu oleh para pengemudi ojek online. Merupakan komitmen kami semua di DPR RI untuk mengawal proses panjang perjuangan teman-teman di ojek online. Hal ini menjadi komitmen Bapak Presiden Prabowo yang betul-betul berpihak terhadap seluruh pengemudi ojek online," kata Dasco.

Sementara, Wakil Direktur Utama dan Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengatakan, mulai 1 Juli 2026, Gojek akan mengimplementasikan potongan aplikasi sebesar 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua atau GoRide.

"Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojek online," katanya.