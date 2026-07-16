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Cara Transfer Uang ke Luar Negeri via GoPay

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |18:28 WIB
Cara Transfer Uang ke Luar Negeri via GoPay
Cara Transfer Uang ke Luar Negeri via GoPay (Foto: Dokumentasi)
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JAKARTA - Cara transfer uang ke luar negeri lewat GoPay. GoPay menghadirkan fitur Transfer Luar Negeri yang memungkinkan pengguna mengirim uang ke rekening bank maupun dompet digital di sejumlah negara langsung melalui aplikasi.

Pengguna dapat mengirimkan uang ke rekening bank dan e-wallet di Malaysia, Singapura, Australia, Hong Kong, India, Arab Saudi, dan Thailand. Layanan ini menjadi solusi keuangan digital yang mengikuti perkembangan  kebutuhan masyarakat Indonesia. 

Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius mengatakan bahwa mengirim uang ke luar negeri kini dapat dilakukan sangat mudah cukup melalui aplikasi GoPay dengan waktu yang cukup singkat. 

“Melalui fitur Transfer Luar Negeri di aplikasi GoPay, kami menyederhanakan proses mengirim uang ke akun bank dan e-wallet di luar negeri hanya melalui satu aplikasi," katanya di Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Menurutnya, fitur Transfer Luar Negeri memberikan pengalaman transaksi yang lebih mudah dengan proses yang cepat bagi masyarakat Indonesia, dengan tetap memenuhi seluruh peraturan yang ada sehingga pengguna dapat mengirim uang dengan aman.

"Juga memberikan transparansi di setiap tahap transaksi. Pengguna dapat mengetahui seluruh biaya transaksi sebelum melakukan transfer serta memantau status transaksi secara real-time langsung melalui aplikasi GoPay,” jelas Kelvin.

Lebih lanjut, Kelvin mengatakan layanan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki anggota keluarga yang sedang bersekolah  atau bekerja di luar negeri. 

“Kami berharap fitur ini semakin mempermudah keluarga yang secara rutin mengirimkan dana bagi anggota keluarga di luar negeri yang sedang bersekolah, kuliah, atau bekerja,” ujar Kelvin. 

 

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