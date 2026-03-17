Ini Cara Beli Tiket Mudik Lebaran 2026 Pakai GoPay

JAKARTA - Cara membeli tiket mudik Lebaran 2026 pakai aplikasi GoPay. Pengguna kini dapat membeli tiket pesawat, bus AKAP, hingga kapal penyeberangan di GoPay.

Melalui fitur Transport & Travel, pengguna tidak perlu berpindah ke aplikasi lain karena seluruh proses dilakukan secara terintegrasi di dalam aplikasi GoPay.

Pengguna dapat mengecek jadwal keberangkatan, memilih kursi, melakukan pembayaran, hingga memantau status pemesanan secara langsung. Integrasi ini memberikan pengalaman pembelian tiket yang lebih sederhana dan efisien, terutama bagi masyarakat yang tengah mempersiapkan perjalanan mudik.

"Sebagai bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, GoPay terus berupaya menghadirkan fitur yang relevan dengan kebutuhan pengguna," kata Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Fitur ini merupakan hasil kolaborasi lintas perusahaan yang mengintegrasikan layanan pembelian tiket ke dalam aplikasi GoPay.