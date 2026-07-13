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Bandara Husein Sastranegara Bandung Akan Beroperasi Lagi, 6 Maskapai Siap Terbang

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |22:02 WIB
Bandara Husein Sastranegara Bandung Akan Beroperasi Lagi, 6 Maskapai Siap Terbang
Bandar Udara (Foto: Okezone)
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JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menerima pengajuan dari 6 maskapai yang siap membuka rute penerbangan ke Bandara Husein Sastranegara, Bandung. 

Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan koordinasi terus dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk dapat kembali melayani penerbangan pesawat jet dalam waktu dekat.

"Fokus persiapan adalah pemenuhan seluruh aspek kesiapan operasional sesuai yang ditetapkan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan," jelas Arie Ahsanurrohim dalam keterangan resmi, Senin (13/7/2026). 

Terkait aspek keselamatan antara lain telah tersedianya kendaraan siaga Foam Tender untuk pertolongan keadaan darurat, serta pemenuhan fasilitas pendukung dan penunjang Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Kategori 7.

Pada aspek keamanan dilakukan peningkatan fasilitas Screening Check Point (SCP) meliputi mesin x-ray, walkthrough metal detector (WMTD) dan handheld metal detector (HHTD).

"Sementara itu di sisi udara, dilakukan pekerjaan untuk peningkatan daya dukung runway, taxiway dan apron," ujar Arie Ahsanurrohim. 

InJourney Airports akan mengatur dan memastikan ketersediaan slot time penerbangan (ketersediaan waktu take off dan landing) di bandara untuk mengakomodir permintaan penerbangan sesuai kapasitas Bandara.

 

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