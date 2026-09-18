Harga Emas Antam 18 September Meroket Rp25.000, Segram Jadi Rp2.623.000

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp25.000 pada perdagangan hari ini, Jumat (18/9/2026), menjadi Rp2.623.000 per gram. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA — Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp25.000 pada perdagangan hari ini, Jumat (18/9/2026), menjadi Rp2.623.000 per gram. Kenaikan tersebut melanjutkan penguatan harga emas Antam pada perdagangan sebelumnya.

Sementara itu, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga naik Rp20.000 menjadi Rp2.458.000 per gram.

Adapun transaksi pembelian emas batangan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembelian emas dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% bagi pelanggan non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.