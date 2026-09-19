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Perkuat Literasi, MNC Asset Management & Mirae Asset Sekuritas Gelar Investor Gathering

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |13:55 WIB
Perkuat Literasi, MNC Asset Management & Mirae Asset Sekuritas Gelar Investor Gathering
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dalam menyelenggarakan acara Investor Gathering
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JAKARTA – Dalam rangka memperkuat literasi pasar modal, PT MNC Asset Management berkolaborasi dengan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dalam menyelenggarakan acara Investor Gathering dengan tema _“Market Insight & Investment Strategy: The Path To Recovery”_ pada Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan ini menjadi wadah bagi investor untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perkembangan pasar keuangan sekaligus strategi investasi yang relevan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

Direktur PT MNC Asset Management Ipan Samuel Hutabarat dan Senior Investment Information Team PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia M. Adityo Nugroho membahas kondisi pasar terkini, peluang dan risiko investasi, serta strategi yang dapat diterapkan investor dalam menghadapi fase pemulihan pasar. Salah satunya adalah melalui investasi reksa dana yang dapat disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan investor.

Direktur PT MNC Asset Management Ipan Samuel Hutabarat mengatakan bahwa pemulihan pasar perlu diiringi dengan pemahaman investasi yang baik agar investor dapat mengambil keputusan secara lebih terukur.

“Di tengah kondisi pasar yang dinamis, investor tidak hanya perlu melihat peluang, tetapi juga memahami risiko dan menyesuaikan strategi dengan profil serta tujuan investasinya. Reksa dana dapat menjadi salah satu pilihan bagi investor untuk membangun portofolio secara lebih terdiversifikasi, dengan pilihan produk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing,” ujar Ipan.

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