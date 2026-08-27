MNC Bank Gelar Program Literasi Service in-Motion Dorong Sinergi Koperasi di Indonesia

MNC Bank Gelar Program Literasi Service in-Motion Dorong Sinergi Koperasi di Indonesia

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, berkomitmen penuh dalam meningkatkan kualitas layanan industri keuangan nasional.

MNC Bank menggelar program pelatihan dan literasi bertajuk "Service in-Motion: Why & How It is being delivered in MNC Bank". Kegiatan yang diselenggarakan pada hari Senin, 24 Agustus 2026 bertempat di Kantor Pusat MNC Bank, Jakarta ini merupakan bagian dari rangkaian kunjungan strategis Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana, Bali dan menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antarlembaga keuangan.

Acara edukatif yang diikuti oleh 65 peserta ini dirancang khusus untuk membagikan cetak biru pelayanan modern yang berfokus pada transformasi standar pelayanan konvensional menuju level tertinggi pelayanan industri perbankan. Para peserta dibekali materi mengenai pentingnya mengadaptasi konsep layanan yang bergerak aktif dan proaktif (in-motion), dimana pendekatan pasif sudah tidak relevan lagi untuk memenuhi ekspektasi nasabah saat ini yang semakin dinamis.

MNC Bank membagikan dua pilar utama dalam cetak biru pelayanannya. Pilar pertama untuk membentuk kesiapan garda terdepan, mulai dari aspek keamanan, penyambutan, hingga standar kerapian penampilan (grooming) profesional.

Pilar kedua untuk memastikan operational excellence, kecepatan, kecermatan dengan pendekatan humanis melalui relationship building dan empathy dan memastikan serta tanpa cacat (zero-defect), pemangkasan birokrasi, melalui digitalisasi layanan dan sinergi lintas unit.

Dengan kombinasi kedua pilar tersebut, Bank mampu menciptakan sebuah pengalaman bernilai lebih (Ultimate Service) yang tulus dan melampaui ekspektasi nasabah.

Untuk memastikan pemahaman materi secara mendalam, kegiatan juga dilengkapi dengan sesi praktik langsung (role-play) untuk mensimulasikan berbagai situasi sehari-hari dalam memberikan pelayanan yang prima dan profesional kepada nasabah sekaligus menstimulasi pemahaman peserta terhadap “Service in-Motion”.

Sesi simulasi ini melatih insting pelayanan para peserta agar lebih mampu memahami kebutuhan nasabah serta memberikan rekomendasi solusi yang terbaik.

Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna turut hadir secara langsung untuk memberikan salah satu sesi literasi. Kehadiran beliau menegaskan komitmen nyata manajemen dalam menularkan budaya kerja prima kepada pelaku industri keuangan koperasi di Indonesia.

"Pelayanan bukanlah sebuah departemen atau fungsi yang bersifat statis. Pelayanan sejati adalah sebuah pergerakan kepedulian, integritas, dan keunggulan yang terus berjalan secara berkesinambungan," ujar Rita.