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Rayakan Kemerdekaan RI, Kartu Kredit MNC Bank Hadirkan Promo Diskon hingga 50 Persen

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |16:31 WIB
Rayakan Kemerdekaan RI, Kartu Kredit MNC Bank Hadirkan Promo Diskon hingga 50 Persen
Program promo spesial “Bebas Rayakan Maumu” dalam semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
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JAKARTA – PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, menghadirkan program promo spesial “Bebas Rayakan Maumu” dalam semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemegang Kartu Kredit MNC Bank dapat menikmati beragam promo spesial di berbagai merchant pilihan hingga tanggal 31 Agustus 2026.

“Bebas Rayakan Maumu” menghadirkan berbagai pilihan promo yang dekat dengan kebutuhan dan gaya hidup masa kini, mulai dari pengalaman bersantap di beragam resto dan merchant F&B, berbelanja di merchant offline maupun online, menikmati perjalanan ke berbagai destinasi, hingga memenuhi kebutuhan kesehatan dan perawatan diri. Dengan pilihan merchant yang beragam, pemegang Kartu Kredit MNC Bank dapat lebih leluasa menentukan cara terbaik untuk menikmati sekaligus merayakan momen kemerdekaan dengan menguntungkan.

Bebas Eksplor Rasa! Diskon hingga 25%

Bagi pecinta kuliner dan pengalaman bersantap, Kartu Kredit MNC Bank menawarkan beragam promo spesial di sejumlah merchant pilihan, antara lain Park Hyatt Jakarta, Li Lian, Seabird Resto, Boost, Paris Baguette, Wasabae, serta berbagai kuliner favorit lainnya.

Mulai dari menikmati hidangan bersama keluarga hingga menghabiskan waktu bersama orang terdekat, pemegang Kartu Kredit MNC Bank dapat menikmati beragam penawaran menarik untuk menciptakan pengalaman kuliner yang semakin berkesan.

Bebas Ekspresikan Gaya! Diskon hingga Rp390 Ribu & Cicilan 0%

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