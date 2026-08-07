Merdeka Hidup Sehat dan Tampil Prima Bersama MotionBank Layanan Digital MNC Bank

Rangkaian promo kesehatan dan kecantikan dari MotionBank ini berlangsung selama periode program hingga 31 Agustus 2026. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)

JAKARTA - Menjaga kesehatan tubuh dan merawat penampilan kini semakin mudah serta hemat. PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, melalui aplikasi MotionBank, menghadirkan serangkaian promo kesehatan dan kecantikan bagi nasabahnya.

Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata menyampaikan komitmen perusahaan dalam mendukung gaya hidup sehat masyarakat.

"Kami di MNC Bank senantiasa tidak hanya menyediakan solusi perbankan digital yang andal, tetapi juga memberikan nilai tambah yang berdampak langsung pada kualitas hidup nasabah. Melalui kolaborasi dengan berbagai mitra kesehatan dan kecantikan terkemuka, kami ingin mendukung masyarakat Indonesia untuk merdeka secara finansial sekaligus menjaga kesehatan tubuh dan tampil prima," ujar Lukito.

Rangkaian promo kesehatan dan kecantikan dari MotionBank ini berlangsung selama periode program hingga 31 Agustus 2026. Berikut adalah daftar lengkap promo menarik yang bisa Anda manfaatkan:

* *Hemat Hingga 20% Bareng Prodia*

Dapatkan keringanan biaya sebesar 8% untuk pemeriksaan lab per parameter, diskon 15% untuk Panel Wellness (Basic, Medium, Premium), serta diskon taktikal (Payday) hingga 20% untuk Panel Healthy 1-4. Promo ini berlaku di seluruh outlet Prodia, serta untuk transaksi menggunakan Kartu Debit MNC Bank dan QRIS MotionBank. Info selengkapnya: https://motionbank.id/promo/promo-prodia/

* *Diskon 10% Cek Kesehatan di RSIA Tambak*

Lakukan pemeriksaan laboratorium di RSIA Tambak Jakarta dan nikmati diskon 10% dari harga normal (di luar Selaras Genetika & Andrologi). Promo ini berlaku setiap hari termasuk hari libur nasional menggunakan QRIS MotionBank atau Kartu Kredit MNC Bank. Info selengkapnya: https://motionbank.id/promo/diskon-rsia-tambak-2/

* *Diskon 30% di Pathlab*https://motionbank.id/

Cek lab reguler maupun komplit di seluruh outlet Pathlab Jakarta jadi jauh lebih hemat dengan potongan langsung sebesar 30%. Manfaatkan promo ini dengan pembayaran melalui QRIS MotionBank, Kartu Debit, atau Kartu Kredit MNC Bank.Info selengkapnya: https://motionbank.id/promo/pathlab-diskon/