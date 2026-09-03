Rayakan Hari Pelanggan Nasional 2026, MNC Bank Hadirkan Apresiasi Spesial bagi Nasabah

JAKARTA - Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap tanggal 4 September menjadi momentum bagi perusahaan untuk semakin dekat dengan pelanggan, termasuk bagi PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group.



Tahun ini, MNC Bank menghadirkan rangkaian program Apresiasi Spesial Hari Pelanggan Nasional pada tanggal 4 September 2026 bagi para nasabah, mulai dari surprise visit oleh kepala cabang, sajian makanan dan minuman bagi nasabah yang datang ke kantor cabang, hadiah langsung untuk pembukaan Tabungan dan Deposito Motion, hingga cashback dan diskon melalui QRIS MotionBank.



Mengusung semangat “Melayani dengan Sepenuh Hati”, rangkaian apresiasi tersebut menjadi wujud terima kasih MNC Bank atas kepercayaan nasabah sekaligus bentuk komitmen untuk terus menghadirkan pengalaman perbankan yang semakin dekat, mudah, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.



Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan bahwa nasabah merupakan bagian terpenting dalam perjalanan MNC Bank. Karena itu, Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan bagi MNC Bank untuk tidak hanya menyampaikan apresiasi, tetapi juga menghadirkannya secara nyata melalui pengalaman layanan yang lebih personal.



“Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, kami mempersembahkan apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kepercayaan seluruh nasabah setia MNC Bank yang telah menjadi bagian terpenting dari setiap langkah perjalanan kami. Kepercayaan nasabah menjadi semangat yang memotivasi kami untuk terus hadir dengan sepenuh hati, meningkatkan kualitas layanan, dan terus berinovasi,” ujar Rita Montagna di Jakarta, Kamis (3/9/2026).



Berikut adalah rangkaian program Apresiasi Spesial Hari Pelanggan Nasional MNC Bank pada tanggal 4 September 2026:



• Surprise Visit: Kepala cabang MNC Bank mengunjungi nasabah terpilih secara langsung dan memberikan bingkisan spesial. Program ini hadir di 6 kantor cabang di kota: Medan, Jakarta (2 kantor cabang), Bandung, Surabaya, dan Bali.



• Apresiasi di Kantor Cabang: Nasabah yang melakukan walk-in ke kantor cabang dapat menikmati makanan dan minuman spesial.



• Hadiah Tabungan: Nasabah baru yang membuka Tabungan MNC (kecuali TabunganKu) di kantor cabang (walk-in) dengan minimal Rp1,2 juta (dana baru/fresh fund), berkesempatan mendapatkan hadiah langsung sesuai syarat dan ketentuan.



• Hadiah Deposito Motion: Nasabah baru maupun eksisting yang datang ke kantor cabang (walk-in) dan membuka Deposito Motion melalui MotionBank dengan minimal Rp2,3 juta (dana baru/fresh fund, berkesempatan mendapatkan hadiah langsung sesuai syarat dan ketentuan.



• Cashback & Diskon QRIS: Nasabah dapat menikmati berbagai cashback dan diskon di merchant yang berpartisipasi melalui transaksi menggunakan QRIS MotionBank.