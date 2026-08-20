Buka Tabungan di Cabang MNC Bank, Ini Sederet Manfaatnya

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), terus memperkuat komitmennya dalam memberikan solusi simpanan yang mudah dan mendukung pengelolaan keuangan bagi masyarakat.



Melalui beragam pilihan produk tabungan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan transaksi sehari-hari, perencanaan keuangan, hingga membangun kebiasaan menabung sejak usia dini, MNC Bank menghadirkan sejumlah pilihan produk tabungan individu yang dapat dibuka di cabang MNC Bank, yaitu Tabungan MNC, Tabungan Bunga Khusus, Tabungan Pelajar, dan Tabungan Rencana dengan keunggulan dan manfaat masing-masing.



Tabungan MNC menjadi pilihan untuk mendukung kebutuhan transaksi perbankan sehari-hari dengan bunga yang diperhitungkan berdasarkan saldo akhir harian dan dikreditkan setiap akhir bulan. Nasabah juga dapat menikmati berbagai kemudahan transaksi, termasuk akses melalui aplikasi MotionBank, pembayaran tagihan rutin, serta fasilitas tarik tunai di ATM MNC Bank serta jaringan ATM Bersama dan Prima dengan ketentuan yang berlaku.



Bagi masyarakat yang ingin membangun kebiasaan menabung secara disiplin untuk mencapai tujuan finansial tertentu, Tabungan Rencana menawarkan mekanisme setoran bulanan mulai dari Rp100.000 melalui autodebet. Produk ini memiliki pilihan jangka waktu mulai dari 1 tahun hingga 20 tahun serta bebas biaya administrasi bulanan.



MNC Bank juga menghadirkan Tabungan Pelajar yang ditujukan untuk membantu membangun kebiasaan finansial yang baik sejak dini. Produk ini dirancang untuk membantu pelajar dalam mengelola keuangan sekaligus menumbuhkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam mengatur keuangan.



Melengkapi pilihan tersebut, Tabungan Bunga Khusus menawarkan tingkat suku bunga yang lebih optimal bagi nasabah yang memiliki kebutuhan simpanan dengan dana yang lebih besar. Produk ini juga dilengkapi dengan berbagai kemudahan transaksi dan akses layanan MotionBank.



Presiden Direktur MNC Bank Rita Montagna mengatakan, MNC Bank memahami bahwa setiap nasabah memiliki kebutuhan dan tujuan finansial yang berbeda.



"Oleh karena itu, kami menghadirkan pilihan produk tabungan yang semakin beragam dan relevan, mulai dari kebutuhan transaksi sehari-hari, membangun kebiasaan menabung, hingga mempersiapkan tujuan finansial jangka panjang," katanya di Jakarta.