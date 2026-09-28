MNC Bank Luncurkan Kartu Kredit Gandeng JCB dan Kawasaki, Ini Sederet Keunggulannya

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group menjalin kerja sama dengan PT JCB International Indonesia dan PT Kawasaki Motor Indonesia.

Kerja sama ini tidak hanya sebagai lompatan besar secara bisnis bagi masing-masing korporasi, tapi juga menjadi nilai tambah dan pengalaman tak terlupakan untuk konsumen.

Kemitraan strategis MNC dengan jejaring pembayaran global dan perusahaan otomotif asal Jepang ini ditandai dengan momen peluncuran tiga produk kartu kredit baru yang berlangsung di MNC Conference Hall, Jakarta, Senin (28/9/2026).

Produk kartu kredit yang baru diluncurkan ketiga pihak ini dirancang untuk memenuhi beragam trend gaya hidup kekinian nasabah, mulai dari kemudahan transaksi sehari-hari hingga keuntungan eksklusif bagi para pencinta jenama Kawasaki.

Adapun ketiga produk kartu kredit tersebut adalah MNC JCB Ultimate, MNC JCB Precious, dan MNC Kawasaki JCB Precious Card. Produk inovatif ini menggabungkan keunggulan dari jaringan layanan perbankan MNC Bank, jaringan pembayaran global JCB, serta ekosistem Kawasaki Motor Indonesia.

Direktur MNC Bank Lukito Adisubrata menekankan bahwa MNC Bank terus berinovasi dalam menghadirkan produk perbankan yang relevan dengan kebutuhan nasabah.

Kolaborasi bersama JCB, brand pembayaran internasional terkemuka dari Jepang, serta Kawasaki Motor Indonesia, mempertegas komitmen korporasi dalam memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi nasabah melalui ekosistem kemitraan yang kuat dan tepercaya.

"Kami membuat suatu terobosan baru untuk bagaimana membuat customer experience yang lebih baik lagi kepada nasabah MNC Bank, baik pencinta otomotif, pencinta untuk lifestyle, dining dan juga untuk traveler khususnya," kata Lukito dalam peluncuran kartu kredit tersebut.

Perlu diketahui, MNC JCB Ultimate memiliki keunggulan fitur, mulai dari bebas iuran tahunan untuk 3 tahun pertama, cashback hingga Rp200.000 per transaksi dengan syarat dan ketentuan berlaku dan program cicilan 0% untuk transaksi online di merchant pilihan. Juga, ada layanan eksklusif merchant dining, shopping, travelling dan wellness di Jakarta, Bali dan Jepang

Selain itu, terdapat layanan khusus mulai dari fasilitas JCB Plaza call center, JCB Airport Lounge, JCB Premiere Valet Parking, JCB Platinum Restaurant Service by Syotai Biyori, JCB Advanced Medical Tourism in Japan. Ditambah, mendapat akses ke fotografer pribadi saat bepergian ke Jepang dengan keuntungan khusus saat berbelanja di luar negeri.

Sementara itu, ada juga fitur MNC JCB Precious yang menawarkan bebas iuran tahunan untuk 3 tahun pertama. Termasuk di dalamnya tersedia fasilitas cicilan MNC Pay dengan bunga rendah. Program cicilan 0% untuk transaksi online di merchant pilihan dan tak ketinggalan layanan eksklusif di merchant dining, entertainment dan hotel.

Masih dalam kartu yang sama, terdapat pula layanan khusus berupa diskon 5% untuk perjalanan istimewa bersama Jalan Private Tour, JCB Plaza Call Center, JCB Airport Lounge dan penawaran menarik lainnya.

Di sisi layanan produk MNC Kawasaki JCB Precious Card, selain menawarkan fitur bebas iuran tahunan untuk tiga tahun pertama, ada juga layanan bebas biaya towing service senilai Rp500.000 per tahun untuk sepeda motor Kawasaki.

Kemudian, disediakan potongan 10 persen untuk pembelian suku cadang asli di dealer resmi Kawasaki Motor Indonesia yang berpartisipasi.

Ditambah ada diskon hingga 25% di berbagai restoran bercita rasa asli Jepang yang berlokasi di Indonesia, program belanja di Yashinoki Yokocho Plaza Senayan hingga berbagai penawaran menarik di Indonesia dan luar negeri. Terakhir, ada layanan program cicilan 0% untuk transaksi online di merchant tertentu.