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MNC Bank Tegaskan Keamanan Dana dan Kepercayaan Nasabah Prioritas Tertinggi

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |11:39 WIB
MNC Bank Tegaskan Keamanan Dana dan Kepercayaan Nasabah Prioritas Tertinggi
PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP) menegaskan keamanan dana dan kepercayaan nasabah menjadi prioritas tertinggi. (Foto: Okezone.com/MNC Bank)
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JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk atau MNC Bank (BABP) menegaskan keamanan dana dan kepercayaan nasabah menjadi prioritas tertinggi.

Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas beredarnya video dengan narasi mengenai nasabah yang kehilangan dana di MNC Bank. Terkait video tersebut, MNC Bank tengah mempelajari secara mendalam detail peristiwa guna mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

MNC Bank menegaskan bahwa keamanan dana serta kepercayaan nasabah merupakan prioritas tertinggi yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun.

"MNC Bank berkomitmen untuk selalu menjalankan aktivitas perbankan secara transparan, akuntabel, dan patuh pada seluruh regulasi otoritas keuangan di Indonesia," kata MNC Bank dalam keterangan tertulis, Minggu (13/9/2026).

Selain itu, MNC Bank juga tengah mempelajari kemungkinan video yang beredar tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik atau fitnah yang bertentangan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

MNC Bank berkomitmen terhadap penegakan hukum atas setiap pelanggaran yang terjadi, termasuk apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh mantan karyawan MNC Bank.

MNC Bank melaporkan bahwa saat ini salah satu mantan karyawan MNC Bank telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan dana. Kasus tersebut saat ini dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat.

(Feby Novalius)

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