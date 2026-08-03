Laba Bersih MNC Kapital (BCAP) Naik 24 Persen di Semester I-2026, Pertahankan Kinerja Positif

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melanjutkan tren kinerja keuangan positif pada semester I-2026. Pendapatan konsolidasi BCAP tercatat sebesar Rp2,03 triliun (+8,6% year-on-year/yoy) dibandingkan pendapatan pada semester I-2025 yang sebesar Rp1,87 trililun

Pendapatan BCAP masih didominasi oleh pendapatan bunga dan dividen sebesar 52,7% dari total pendapatan atau senilai Rp1,07 triliun (+2,6% yoy), disusul oleh pendapatan jasa asuransi dengan kontribusi 31,8% sebesar Rp644,06 miliar (+24,7% yoy), pendapatan digital Rp184,75 miliar, pendapatan pasar modal Rp84,92 millar, pendapatan pembiayaan keuangan syariah Rp24,28 miliar, dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp20,01miliar.

Secara kuartalan, segmen asuransi Perseroan juga mencatatkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada kuartal II-2026, pendapatan jasa asuransi tercatat sebesar Rp359,87 miliar (+26,6% quarter-on-quarter/ qoq).

Kinerja positif pada top-line tersebut mendorong laba bersih BCAP naik menjadi Rp132,8 miliar (+24,0% yoy) pada semester I-2026, dibandingkan Rp107,1 miliar pada semester I-2025. Sementara laba bersih yang diatribusikan kepada pemillk entitas induk meningkat signifikan mencapai Rp121,57 miliar (+32,5% yoy) pada semester I-2026.

BCAP mempertahankan posisi keuangan yang sehat, dengan total aset konsolidasi mencapai Rp30,32 triliun (+4,4%) pada semester I-2026, dari Rp29,04 triliun pada sepanjang 2025. Total liabilitas juga meningkat menjadi Rp24,95 triliun (+5,6%) per akhir Juni 2026, dibandingkan per akhir Desember 2025. Pada 30 Juni 2026, total ekuitas BCAP tercatat sebesar Rp5,37 triliun.

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Segmen Perbankan

- PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank konsisten mencatatkan kinerja positif dengan mencatatkan total pendapatan bunga sebesar Rp774,95 miliar pada semester I-2026. Total aset mencapai Rp21,68 triliun, meningkat 7,0% dibanding posisi per 31 Desember 2025.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) berada di level 20,89% pada akhir Juni 2026, jauh di atas batas minimum Regulator. Di samping itu, MNC Bank memperoleh lima penghargaan bergengsi dalam ajang 15th Infobank - Isentia Digital Brand Appreciation 2026.

- PT MNC Teknologi Nusantara (MTN) melalui aplikasi MotionPay terus memperkuat posisinya di ekosistem pembayaran token dan tagihan digital. Sepanjang April hingga Juni 2026, kolaborasi strategis dengan PLN Mobile membuahkan hasil impresif, MotionPay berhasil menjadi metode pembayaran "top of mind" untuk transaksi listrik.

MotionPay mencatatkan lebih dari 5 juta transaksi, tumbuh lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan kuartal I-2026. Sejalan dengan itu, Gross Transaction Value (GTV) melesat hampir 4 kali lipat qoq hingga melampaui Rp250 miliar pada kuartal II-2026. Pertumbuhan pesat ini mencerminkan penguatan MotionPay sebagai metode pembayaran listrik pilihan masyarakat.

- MNC Finance dan PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) mencatatkan Rp2,45 triliun pada semester I-2026. Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio non-performing sebesar 2,37%. Seiring dengan pertumbuhan tersebut, bisnis pembiayaan secara membukukan total pendapatan sebesar Rp208,59 miliar

Dalam ajang 22nd Infobank Multifinance Awards 2026, MNC Finance berhasil meraih penghargaan The Best Performance Multifinance Company in 5 Consecutive Years (2021-2025), sementara MNC Leasing meraih penghargaan Platinum Champion: The Most Consistent Excellent Performance Multifinance Company in 10 Consecutive Years (2017-2026)