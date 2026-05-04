Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Kapital Indonesia (BCAP) Cetak Laba Bersih Rp51,65 Miliar, Tumbuh 28,6%

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |12:43 WIB
MNC Kapital Indonesia (BCAP) Cetak Laba Bersih Rp51,65 Miliar, Tumbuh 28,6%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mencatat laba bersih tumbuh solid (+28,6% yoy) menjadi Rp51,65 miliar pada Q1-2026, dibandingkan Rp40,17 miliar pada Q1-2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) mencatat laba bersih tumbuh solid (+28,6% yoy) menjadi Rp51,65 miliar pada Q1-2026, dibandingkan Rp40,17 miliar pada Q1-2025.
BCAP mencatatkan pendapatan konsolidasi sebesar Rp990,58 miliar (+9,6% year-on-year/yoy) dibandingkan pendapatan Q1-2025 senilai Rp903,91 miliar.

Pendapatan bunga dan dividen mendominasi 54,4% dari total pendapatan BCAP pada Q1-2026, atau senilai Rp539,10 miliar (+2,7% yoy). Selain itu, pendapatan jasa asuransi berkontribusi 28,7% mencapai Rp284,19 miliar (+16,7% yoy). Pertumbuhan pendapatan BCAP juga ditopang oleh pendapatan digital sebesar Rp124,78 miliar (+40,0% yoy), pendapatan pasar modal Rp20,37 miliar, pendapatan pembiayaan keuangan syariah sebesar Rp1,62 miliar (+36,3% yoy), serta pendapatan operasional lainnya sebesar Rp10,50 miliar.

Seiring dengan keberhasilan Perseroan dalam mendorong pertumbuhan pendapatan. Sementara itu, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat signifikan (+42,3% yoy) menjadi Rp46,75 miliar pada Q1-2026.

Dari sisi neraca, total aset konsolidasi BCAP tercatat sebesar Rp30,88 triliun (+6,3%) pada Q1-2026, dari Rp29,04 triliun pada FY-2025. Total liabilitas juga meningkat menjadi Rp25,42 triliun (+7,7%) per akhir Maret 2026, dibandingkan Rp23,62 triliun per akhir Desember 2025. Pada 31 Maret 2026, total ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp5,46 triliun (+0,4%), dari Rp5,42 triliun pada 31 Desember 2025.

Pertumbuhan BCAP didukung oleh ekosistem keuangan digital yang terintegrasi, dengan tiga pilar bisnis strategis sebagai berikut:

Segmen Perbankan

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/320/3214891//mnc_sekuritas-lkeT_large.png
H-2 Webinar Jadi Investor Syariah, Amankan Slot Anda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/320/3214446//mnc_sekuritas-IFeg_large.png
MNC Insurance Kembali Raih Apresiasi Kerja Sama Produk Digital di Access by KAI 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211499//mnc_life-Ls2Q_large.png
April Lebih Sehat: MNC Life Hadirkan Proteksi Kesehatan Lengkap dengan Gratis Pemeriksaan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/320/3211417//mnc_sekuritas-N7fx_large.png
Market Lagi Fluktuatif? Simak Strategi Bertahan di Market yang Sedang Tidak Stabil di IG Live MNC Sekuritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/278/3210164//mnc_sekuritas-ntqK_large.jpg
Strategi Cerdas Kelola Aset, MNC Sekuritas dan Danapathi AM Hadirkan Promo Invest Smart Rewards
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/278/3209707//mnc_sekuritas-Ff9i_large.jpg
Jangan Hanya Saham, Investor Pemula Perlu Kenali RDPU dan Strategi Auto Invest di MotionTrade
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement