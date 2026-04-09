Market Lagi Fluktuatif? Simak Strategi Bertahan di Market yang Sedang Tidak Stabil di IG Live MNC Sekuritas

JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. Tidak hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan edukasi pasar modal melalui Ruang Literasi.

Kondisi pasar belakangan ini mungkin membuat investor perlu lebih waspada. Berita seperti gejolak ekonomi global, kebijakan suku bunga, hingga tensi politik menjadi faktor yang memengaruhi sentimen investor. Situasi ini turut membuat pergerakan market menjadi lebih fluktuatif.

Meski kondisi ekonomi dan politik saat ini terasa tidak menentu, bukan berarti Anda harus menghentikan langkah investasi. Justru di tengah kondisi seperti ini, banyak investor melihat adanya peluang.

Tidak hanya sekadar memilih saham, memahami strategi yang tepat juga dapat membantu Anda mengelola risiko dengan lebih baik. Lantas, strategi seperti apa yang aman untuk melanjutkan investasi?

Simak pembahasannya dalam IG Live MNC Sekuritas "Strategi Bertahan di Market yang Sedang Tidak Stabil” pada Kamis (9/4/2026) pukul 16.00 WIB bersama Branch Manager MNC Sekuritas Padang Supardi dan dipandu oleh Market Development Support MNC Sekuritas Raissa Syifa. Anda dapat menyaksikannya secara langsung melalui Instagram @mncsekuritas.